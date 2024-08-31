Армения временно приостановила свое участие во всех органах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и не планирует принимать дальнейшие решения по этому вопросу на данном этапе. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции.

«Мы заморозили нашу деятельность во всех органах ОДКБ и считаем это достаточным на этом этапе. Сейчас мы не видим необходимости принимать другое решение, но это не значит, что мы не примем другое решение в будущем», - заявил он.

Ранее Армения фактически заморозила свое членство в ОДКБ, а в начале мая Ереван заявил о прекращении финансирования деятельности организации.

Пашинян охарактеризовал ОДКБ как «союз-пузырь», члены которого ничего не сделали, чтобы помочь Армении в войне с Азербайджаном.

Премьер допустил изменение позиции Еревана по ОДКБ, если Беларусь выйдет из объединения или если Лукашенко принесет извинения. «Один из руководителей стран ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке войны, поощрял, верил и желал победы Азербайджана. И после этого я поеду с главой Беларуси в формате ОДКБ что-то обсуждать? Констатирую, что отныне более никогда не поеду в Беларусь. Покуда в Беларуси президент Александр Лукашенко. И вообще заявляю, что с этого момента ни один официальный представитель Армении не поедет в Белоруссию. Вообще», — сказал Пашинян. Пашинян также отметил, что именно позиция Лукашенко по войне с Азербайджаном повлияла на решение Армении о возможном выходе из ОДКБ.