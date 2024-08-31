Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил сообщения СМИ о том, что в ходе своего визита в Вашингтон передал представителям американской администрации список целей на российской территории, которые Киев планирует поражать дальнобойными ракетами западного производства, в первую очередь — американскими ATACMS.

26 августа издание Politico сообщило, что во время визита в Вашингтон Умеров и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак планировали передать американской стороне список потенциальных целей для ударов по России. США разрешили Украине использовать предоставленное им оружие на приграничных территориях России, но пока не дали согласия на применение дальнобойного вооружения. Украина считает, что такие удары необходимы, чтобы лишить Россию преимущества в дальнобойных ракетах и авиации.

Умеров, встречавшийся в Вашингтоне с министром обороны США Ллойдом Остином, в интервью CNN рассказал, что обсуждал с американскими чиновниками возможное снятие ограничений. В этом контексте американской стороне был представлен список потенциальных целей.

В апреле 2024 года стало известно, что США передали Украине ракеты ATACMS с радиусом действия до 300 км. Эти ракеты использовались только для ударов по аннексированному Крыму и другим оккупированным Россией территориям. Украина уже наносила удары по аэродромам в российском тылу, но с помощью дронов собственного производства, а не американских ракет.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал Запад снять ограничения на использование дальнобойного оружия против России. Он повторил свои призывы после недавних массированных ударов России по объектам энергетики Украины.

Официальный представитель Пентагона генерал-майор Патрик Райдер на брифинге 27 августа заявил, что украинцы могут «вести ответный огонь» по России, но подчеркнул, что политика США в отношении дальнобойных ударов в глубину российской территории остается неизменной.