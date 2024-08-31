ПОЛИТИКА
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Ножевое нападение в Зигене
В немецком городе Зиген подозреваемая с ножом ранила шестерых человек в автобусе на пути к городскому фестивалю. Полиция не считает инцидент терактом
Ножевое нападение в Зигене
германия / Photo: Reuters
31 августа 2024 г.

В пятницу вечером в западногерманском городе Зиген, земля Северный Рейн – Вестфалия, произошло нападение с ножом в автобусе, который направлялся на городской фестиваль. В результате атаки не менее шести человек получили ранения, трое из них находятся в критическом состоянии. Как сообщают немецкие СМИ, подозреваемая, 32-летняя женщина, была задержана.

Представитель полиции заявил, что мотивы нападения пока неизвестны, однако признаков теракта не выявлено. Некоторые информагентства сообщают, что у задержанной, вероятно, есть психическое расстройство.

В момент нападения в автобусе находилось около 40 пассажиров. По информации газеты Siegener Zeitung, водитель оперативно остановил транспорт, что позволило людям быстро покинуть салон.

Зиген расположен примерно в 75 км от Кельна и в эти выходные празднует 800-летие.

Нападение в Зигене произошло на фоне ножевого инцидента 23 августа в Золингене, также в земле Северный Рейн – Вестфалия, на празднике в честь 650-летия города. Тогда погибли три человека. Еще несколько получили ранения.

Еще одно нападение с ножом в Северном Рейне – Вестфалии произошло 27 августа в городе Мерс. Нападавший, 26-летний гражданин Германии, атаковал прохожих и был застрелен полицейскими.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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