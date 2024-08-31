Увольнение командующего Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука было частью ротации и не связано с крушением американского истребителя F-16, в результате которого погиб украинский пилот. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью CNN.

«Я бы, наверное, сказал, что это ротация. Это два отдельных вопроса. На данном этапе я бы не стал их связывать», — заявил глава Минобороны Украины.

Глава Минобороны также выразил сожаление по поводу гибели пилота и сообщил, что Украина продолжает расследование причин катастрофы.

«Мы анализируем то, что произошло. Мы также дали доступ нашим партнерам, поэтому они также анализируют и расследуют вместе с нами», — сказал он.

26 августа Украина потеряла свой первый поставленный американский истребитель F-16. По данным The Wall Street Journal со ссылкой на источник, причиной крушения могла стать ошибка пилота. Самолетом управлял летчик Алексей Месь, который погиб при катастрофе. Ему посмертно было присвоено звание полковника.

30 августа президент Украины Владимир Зеленский уволил Николая Олещука с должности командующего Воздушными силами. Временно исполняющим обязанности был назначен генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко, ранее руководивший воздушным командованием «Центр». В комментарии о перестановках Зеленский не упомянул крушение F-16, но подчеркнул необходимость «усиления» уровня командования Воздушными силами ВСУ.