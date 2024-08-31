Левая партия «Непокорившаяся Франция» (LFI) инициировала процедуру импичмента президента Эмманюэля Макрона. Об этом заявила глава парламентской фракции партии Матильда Пано на своей странице в соцсети X.

«Предложение резолюции для участия в процедуре импичмента президента Республики в соответствии со статьей 68 Конституции, была отправлена сегодня парламентариям на совместное подписание. Макрон отказывается от результатов народного голосования, поэтому мы должны его уволить», — написала она.

18 августа члены партии «Непокорившаяся Франция» потребовали от Макрона назначить кандидата от коалиции левых партий «Новый народный фронт» (NFP), которая одержала победу на парламентских выборах во Франции, Люси Касте на пост премьер-министра. Ранее Макрон отказался от такой возможности, сомневаясь в том, что Касте сможет получить поддержку большинства голосов в Национальном собрании для реализации реформ и утверждения бюджета. Левые обвинили президента Франции в «институциональном перевороте против демократии» за отказ учитывать результаты выборов и пригрозили инициировать его отставку.

Статья 68 Конституции Франции, на которую ссылаются инициаторы импичмента, позволяет объявить президенту импичмент за «неисполнение своих обязанностей, явно несовместимое с осуществлением его мандата». Один из основателей LFI Жан-Люк Меланшон заявил, что «отказ признать результаты выборов и решение об их отмене» являются нарушением президентского мандата.

27 августа «Непокорившаяся Франция» призвала Макрона уйти в отставку. В тот же день телеканал BFMTV сообщил о новых консультациях относительно кандидатов на пост премьер-министра.