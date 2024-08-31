ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Макрону светит отставка?
Левая партия «Непокорившаяся Франция» инициировала процесс импичмента президента Макрона за «неисполнение обязанностей и отказ признать результаты парламентских выборов»
Макрону светит отставка?
Фото: Reuters / Reuters
31 августа 2024 г.

Левая партия «Непокорившаяся Франция» (LFI) инициировала процедуру импичмента президента Эмманюэля Макрона. Об этом заявила глава парламентской фракции партии Матильда Пано на своей странице в соцсети X.

«Предложение резолюции для участия в процедуре импичмента президента Республики в соответствии со статьей 68 Конституции, была отправлена сегодня парламентариям на совместное подписание. Макрон отказывается от результатов народного голосования, поэтому мы должны его уволить», — написала она.

18 августа члены партии «Непокорившаяся Франция» потребовали от Макрона назначить кандидата от коалиции левых партий «Новый народный фронт» (NFP), которая одержала победу на парламентских выборах во Франции, Люси Касте на пост премьер-министра. Ранее Макрон отказался от такой возможности, сомневаясь в том, что Касте сможет получить поддержку большинства голосов в Национальном собрании для реализации реформ и утверждения бюджета. Левые обвинили президента Франции в «институциональном перевороте против демократии» за отказ учитывать результаты выборов и пригрозили инициировать его отставку.

Статья 68 Конституции Франции, на которую ссылаются инициаторы импичмента, позволяет объявить президенту импичмент за «неисполнение своих обязанностей, явно несовместимое с осуществлением его мандата». Один из основателей LFI Жан-Люк Меланшон заявил, что «отказ признать результаты выборов и решение об их отмене» являются нарушением президентского мандата.

27 августа «Непокорившаяся Франция» призвала Макрона уйти в отставку. В тот же день телеканал BFMTV сообщил о новых консультациях относительно кандидатов на пост премьер-министра.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us