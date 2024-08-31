В пятницу вечером израильские поселенцы совершили ряд нападений на палестинцев и их имущество на оккупированном Западном берегу. По сообщению палестинского агентства Wafa, поселенцы подожгли сельскохозяйственные земли возле деревни Бурка, к востоку от Рамаллы.

После поджога израильская армия вошла в деревню, применив светошумовые гранаты и слезоточивый газ против местных жителей. Пожарным командам палестинцев запретили тушить пожар.

В отдельном инциденте поселенцы захватили источник воды около деревни Бейт-Фурик. Также подверглась нападению бедуинская община к северо-западу от Иерихона.

«Эти бедуинские общины подвергались повторным нападениям вооруженных поселенцев с целью насильственного выселения с их земли», — заявил представитель организации по защите прав бедуинов Хасан Малихат.

Израильские вооруженные силы продолжают проводить масштабные операции на оккупированной территории Западного берега реки Иордан в течение нескольких дней. В ходе этих действий были арестованы десятки палестинцев.

По поступившей информации, в результате масштабных военных акций, проведенных израильской армией на оккупированном Западном берегу 28 августа, погибло 17 палестинцев. Также сообщается о большом количестве раненых, при этом некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

По данным палестинских источников, с 7 октября участились случаи нападений поселенцев на палестинцев. Методы атак включают стрельбу, избиения, забрасывание камнями и нападения на дома.

Министерство здравоохранения Палестины сообщает, что с 7 октября поселенцы и израильская армия убили 673 и ранили более 5400 палестинцев.

19 июля Международный суд ООН вынес консультативное заключение, признав оккупацию палестинских земель Израилем незаконной и призвал к эвакуации всех поселений на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме.