Больше оружия и военной техники

Украинские власти попросили созвать внеочередное заседание Совета Украина — НАТО после сильнейшего удара РФ по территории Украины. Москва использовала беспилотники для ударов по гражданским, топливным и энергетическим объектам. Массированным ударам подверглась плотина в украинской столице, являющаяся частью Киевской ГЭС. В результате погибли по меньшей мере пять человек. В Украине остановились поезда, в некоторых городах отключилась подача света и воды. Власти страны назвали эту воздушную атаку крупнейшей за весь период войны.

В Минобороны РФ сообщили о мощных ударах по объектам ВПК и энергетике в крупнейших областях Украины, включая Киевскую, Винницкую, Днепропетровскую, Житомирскую, Кировоградскую, Николаевскую, Одесскую и Полтавскую области. После этого стало известно об атаках по критически важным объектам аэродромной инфраструктуры страны с помощью российского высокоточного оружия, включая гиперзвуковые комплексы «Кинжал».

Киев решил проинформировать партнеров на Североатлантическому блоку о том, как складывается ситуация на войне, а также рассказать о том, в чем нуждается украинская армия. По словам пресс-секретаря НАТО Фары Дахлаллы, на повестке дня было «обсуждение происходящего на поле боя и приоритетные потребности в потенциале». Она подчеркнула, что страны альянса уже оказали существенную поддержку Киеву и противовоздушной обороне страны, заверив, что блок будет ее и дальше ее укреплять.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что «способность Украины поддерживать свою оборону требует увеличения поставок и поддержки». 26 августа украинский президент Владимир Зеленский заявил, что страна применила полученные американские истребители F-16, чтобы сбить российские ракеты во время ударов по энергообъектам.

Он поблагодарил партнеров за предоставление истребителей, однако подчеркнул, что этого недостаточно и призвал ускорить их поставки и подготовку пилотов для их управления. Армия Украины получила первые F-16 в июле. Официально их число не называлось, но по данным британских СМИ, речь идет о шести истребителях. Всего в этом году Киев рассчитывает получить 20 штук. В общей сложности Бельгия, Дания, Норвегия и Нидерланды пообещали Киеву 79 истребителей F-16.

Также украинский лидер рассказал, что Украина может произвести до 2 млн дронов в 2024 году, но для этого тоже нужны деньги.

Помимо этого, Киев просит западные страны осуществлять подготовку своих солдат на территории Украины, чтобы это было более быстрым, эффективным и бюджетным. Ранее военные обучались в Польше и Германии. Свыше 60 тыс. военнослужащих прошли подготовку за пределами Украины. В свою очередь в Брюсселе не торопятся это делать, оценивая возможные риски.

Страны-члены НАТО утвердили объявленную еще в июле координацию помощи и подготовку военных кадров для Украины. Эти задачи возьмет на себя новое командование альянса, которое будет действовать в сентябре. Также в блоке решили, что в ФРГ будет работать миссия по координации поддержки Киева. Ее численность составит 700 человек. Штаб возглавит Кристофер Каволи — главнокомандующий силами НАТО в Европе.

Бить дальнобойным оружием по территории РФ

Больше всего на этой встрече украинские власти добивались согласия со стороны партнеров по НАТО и, в частности, США, наносить удары по территории РФ дальнобойным оружием.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает добиться согласия стран Запада на применение дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России. По его словам, «Киев планирует бить по легитимным военным целям» — российским военным аэродромам.

В мае этого года президент США Джозеф Байден частично снял запрет на использование Украиной американского оружия для ударов по РФ, но лишь по тем территориям, с которых ведется наступление на территорию Украины, и только с применением пусковых установок HIMARS и управляемых ракетных систем залпового огня GMLRS.

При этом Вашингтон категорически запретил Киеву использовать дальнобойные ракеты ATACMS для атак по России.

Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил сообщения СМИ о том, что в ходе своего визита в Вашингтон передал американским властям список потенциальных целей для ударов по РФ, которые планируют поражать с помощью американского дальнобойного оружия.

Американская позиция остается неизменной — Киев может использовать военную помощь США для самообороны от трансграничных атак и для ответного огня.

США и Германия против

Из всех стран разрешить Украине наносить удары по целям в России выступает Великобритания, и то негласно. Заявления делает бывший премьер-министр Борис Джонсон. Сообщалось, что Лондон запросил у США их позицию по ударам крылатыми ракетами Storm Shadow вглубь российской территории. Однако потом стало известно, что отправленный запрос «застрял в системе».

В администрации президента США и вовсе сообщили, что Британия не делала никакого официального запроса.

Малозаметная крылатая ракета Storm Shadow — это совместная разработка Британии и Франции, она несет боевую часть BROACH (Bomb Royal Ordnance Augmented Charge) с начальным проникающим зарядом для поражения бункеров и подземных хранилищ. Масса боеголовки — 450 килограммов.

Экспортный вариант ракеты способен поразить цель на расстоянии до 250 километров. При этом известно, что Париж передает Киеву ракеты из собственных запасов, которые изначально могли пролететь 560 километров.

Страны НАТО скептически относятся и к призыву украинского лидера Владимира Зеленского сбивать российские ракеты над территорией Украины. Об этом, в частности, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, в альянсе с пониманием относятся к желанию украинского президента, но при этом в Североатлантическом блоке «нет сторонников принятия такого решения».

Британские СМИ пишут, что Франция в целом тоже не против нанесения Украиной ударов по военным целям на территории России. Однако против этого категорически выступают президент США Джозеф Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц, опасаясь еще большей эскалации из-за таких атак.