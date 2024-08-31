Кандидат в президенты Польши Славомир Ментцен на съезде своей партии сделал радикальное заявление о намерении бороться с нелегальной миграцией, передает RMF24. Он пообещал, что в случае избрания отдаст приказ военным стрелять в мигрантов, пытающихся нелегально пересечь границу страны.

«Если кто-то нелегально пытается форсировать границу польского государства, в него просто нужно стрелять», — заявил Ментцен.

Кандидат также пообещал быть самым активным президентом в истории Польши, не подписывать невыгодные для страны законы и действовать исключительно в «интересах» польского народа.

Это заявление прозвучало на фоне инцидента на польско-белорусской границе в конце мая, где мигрант смертельно ранил польского военнослужащего.

Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее заявил об отказе страны принимать нелегальных мигрантов по квотам ЕС, ссылаясь на уже принятых беженцев из Украины и Беларуси.

Совет ЕС недавно утвердил «Пакт о миграции и предоставлении убежища», вводящий обязательную пограничную процедуру и квоты на расселение мигрантов. Польша голосовала против этого пакта.

В 2023 году около 1,142 млн человек (без учета украинцев) запросили убежище в странах ЕС и странах-партнерах, что сопоставимо с пиковыми значениями 2015-2016 годов.