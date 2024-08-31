Израиль, похоже, единственный, кто стремится к масштабному конфликту в регионе. Подобное мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для документального фильма «Мосты на Восток» на телеканале RT, комментируя текущую ситуацию на Ближнем Востоке.

«Создается впечатление, что единственный, кто хочет такого развития событий [большую войну между Ираном и Израилем с вовлечением соседних стран] - это Израиль», — подчеркнул Лавров.

«Правительство Израиля, которое сейчас сложилось, довольно политически жесткое, особо не скрывает. Наверное, они хотят воспользоваться этой ситуацией, чтобы раз и навсегда попробовать решить все проблемы и с ХАМАС, и с «Хезболлой» и с проиранскими группировками в Сирии и в Ираке, и с самим Ираном», — добавил дипломат.

Министр отметил, что Иран не желает втягиваться в широкомасштабные боевые действия, несмотря на провокации. Лавров назвал убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране явной провокацией.

Заявление прозвучало на фоне продолжающего израильского вторжения в сектор Газа, где число жертв превысило 40 600 человек. На Западном берегу погибло 673 палестинца и более 5400 получили ранения. Ситуация в Газе остается критической из-за острой нехватки продовольствия, воды и медикаментов.

Израиль сталкивается с обвинениями в геноциде в Международном суде ООН, который потребовал приостановить военные операции в Рафахе. Переговоры о прекращении огня при посредничестве США не принесли результатов из-за разногласий между Израилем и ХАМАС по вопросу контроля над ключевыми коридорами в Газе.