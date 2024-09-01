Папа римский Франциск прибывает в Индонезию 3 сентября в рамках своего 12-дневного тура по Азиатско-Тихоокеанскому региону. Это первая остановка в самой длительной поездке за время его папства, которая также охватит Папуа-Новую Гвинею, Восточный Тимор и Сингапур.

Ключевым моментом визита станет посещение крупнейшей в Юго-Восточной Азии мечети Истикляль в Джакарте. Особое внимание будет уделено «Туннелю дружбы» - 28,3-метровому подземному переходу, соединяющему мечеть с католическим собором Успения Пресвятой Девы Марии. Построенный в 2020 году, туннель символизирует межрелигиозную гармонию.

«Это экстраординарно, что приезжает главная фигура католиков. Приверженцем какой бы религии вы ни были, давайте уважать нашего гостя», — прокомментировал для Reuters Насаруддин Умар, главный имам Истикляля.

Программа визита включает встречу с президентом Джоко Видодо и проведение мессы на стадионе в Джакарте, ожидается присутствие более 80 000 человек.

«Визит папы делает Индонезию барометром мира и столпом толерантности», — заявил министр по делам религий Индонезии Якут Холил Коумас.

Это третий визит папы римского в Индонезию за всю историю. Предыдущие визиты совершали папа Павел VI в 1970 году и папа Иоанн Павел II в 1989 году.