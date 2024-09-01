В субботу на Камчатке потерпел крушение вертолет Ми-8Т, выполнявший туристический рейс. По предварительным данным штаба по ликвидации последствий катастрофы, выживших нет. Расследование причин катастрофы продолжается.

«Предварительно, после крушения вертолета все члены экипажа и пассажиры погибли, выживших нет», — сообщили в штабе по ликвидации последствий катастрофы.

Вертолет, принадлежащий авиакомпании «Витязь-Аэро», совершал перелет с площадки в районе Вулкана Вачкажец на площадку Николаевка. На борту находились 22 человека: три члена экипажа и 19 туристов. Связь с экипажем прервалась около 07:15 по московскому времени в субботу.

Пресс-служба МЧС РФ сообщила, что обломки вертолета обнаружены на высоте 900 метров, недалеко от места последнего сеанса связи с экипажем.

Среди пассажиров находился финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин с женой Полиной. РФС подтвердил, что Замятин приехал на Камчатку в отпуск и должен был отправиться на экскурсию по одному из вулканов.

Арсений Замятин, уроженец Челябинска, окончил НИУ ВШЭ и получил степень магистра в парижской бизнес-школе ESCP Europe. Должность финансового директора РФС он занимал с 2020 года.