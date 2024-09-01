ПОЛИТИКА
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Жители труднодоступных сел досрочно голосуют на выборах губернатора Кемеровской области
В Таштагольском районе Кемеровской области члены избирательной комиссии на лошадях добирались в труднодоступные села Карбалык и Чулеш чтобы жители этих поселений могли досрочно проголосовать за будущего губернатора и муниципальных депутатов. Голосование пройдет 6-8 сентября, досрочное голосование для отдельных категорий граждан проводится с 28 августа до 5 сентября. #Россия #Кемерово #села #голосование #губернатор #выборы #будущее #глубинка #избирательнаякомиссия
Жители труднодоступных сел досрочно голосуют на выборах губернатора Кемеровской области / Others
1 сентября 2024 г.
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