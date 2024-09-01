Российские военные нанесли около 10 ударов по Харькову днем в воскресенье, сообщает городская администрация.

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, один из ударов пришелся по району с частной жилой застройкой, где загорелся супермаркет. Среди пострадавших оказались медики.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов добавил, что пострадали объекты гражданской инфраструктуры, включая спорткомплекс. По предварительным данным, удары были ракетными.

По информации Терехова, ранения получили 15 человек в двух разных районах города.

Сегодня в Харькове объявлен траур по жертвам предыдущего авиаудара, который произошел в пятницу, 30 августа. Тогда российская атака повредила 12-этажный жилой дом, что привело к гибели шести человек, среди которых была 14-летняя девочка и 18-летняя украинская художница Вероника Кожушко. Число раненых в результате того удара достигло 97 человек.

Харьков регулярно подвергается ударам ракет и корректируемых авиабомб, из-за которых погибают и получают ранения местные жители.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.