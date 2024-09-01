Израильская армия проводит крупнейшую с 2002 года военную операцию в северной части Западного берега, сосредоточив основные усилия на городе Дженин. По данным местных властей, за четыре дня операции уничтожено около 70% городской инфраструктуры.

«Оккупационные силы полностью разрушили более 70% городских улиц <...> избороздив их на глубину примерно от одного до полутора метров, что привело к уничтожению водопроводных и канализационных сетей, а также линий связи и электрокабелей на разрушенных территориях, предварительно оцениваемых в 20 километров», — сообщил директор по связям с общественностью муниципалитета Дженина Башир Матахен.

Мэр города Нидаль аль-Обаиди сравнил ситуацию с землетрясением. «Масштаб разрушений превосходит предыдущие операции, с ущербом, оцениваемым примерно в 500 млн шекелей (135,2 млн долларов)», — заявил он.

Аль-Обаиди добавил, что израильская армия «намеренно разрушает город», а операция «парализовала общественную и экономическую жизнь».

По данным израильских военных источников, в ходе операции погибли не менее 26 палестинцев. Палестинская сторона сообщает о 22 погибших.

Операция в Дженине является частью более широкого израильского наступления на палестинские территории. С октября прошлого года в секторе Газа погибло более 40 600 палестинцев, преимущественно женщин и детей. На Западном берегу за этот период погибли 674 палестинца, почти 5 400 получили ранения, более 10 300 были арестованы.

19 июля Международный суд ООН признал многолетнюю оккупацию Израилем палестинских земель незаконной и потребовал эвакуации всех поселений на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме.