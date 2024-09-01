Организация Объединенных Наций планирует начать вакцинацию против полиомиелита около 640 000 детей в определенных районах осажденного сектора Газа. Однако проведение кампании зависит от соблюдения ежедневных восьмичасовых перерывов в боях между израильскими силами и ХАМАС, на которые согласились обе стороны.

В субботу медики сделали первые прививки некоторым детям в отделениях больницы Насер в качестве символического шага перед началом полноценной кампании.

На прошлой неделе стало известно, что один ребенок в секторе Газа был частично парализован вирусом полиомиелита второго типа. Этот случай стал первым за последние 25 лет в регионе.

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подчеркнули, что для успешного предотвращения распространения вируса не менее 90% детей должны быть привиты дважды с интервалом в четыре недели.

Однако в разрушенной за 11 месяцев войны Газе выполнение этой задачи сталкивается с серьезными препятствиями.

В тот же день врачи в Нусейрате, одном из восьми лагерей беженцев в секторе Газа, сообщили о гибели не менее 19 человек, включая девять членов одной семьи, в результате отдельных израильских ударов.

Израильская армия в заявлении отметила, что они продолжают операции в центральных и южных районах Газы, где число жертв превысило 40 600 человек. На Западном берегу погибло 673 палестинца и более 5400 получили ранения. Ситуация в Газе остается критической из-за острой нехватки продовольствия, воды и медикаментов.

Израиль сталкивается с обвинениями в геноциде в Международном суде ООН, который потребовал приостановить военные операции в Рафахе. Переговоры о прекращении огня при посредничестве США не принесли результатов из-за разногласий между Израилем и ХАМАС по вопросу контроля над ключевыми коридорами в Газе.