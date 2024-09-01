Президент Шавкат Мирзиеев поздравил граждан с 33-летием независимости Узбекистана

Мы все еще глубже осознаем огромное историческое значение нашего бесценного достояния – национальной независимости, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, поздравляя граждан с 33-летием независимости страны. Выступая в парке «Новый Узбекистан» в Ташкенте Мирзиеев подчеркнул, что путь к независимости был долгим и сложным, «великие предки джадиды, которые вели народ по пути прогресса отдали свои жизни во имя свободы нации». #Узбекистан #Ташкент #независимость #праздник #поздравление #президент #Мирзиеев #33летие #джадиды