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Президент Шавкат Мирзиеев поздравил граждан с 33-летием независимости Узбекистана
Мы все еще глубже осознаем огромное историческое значение нашего бесценного достояния – национальной независимости, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, поздравляя граждан с 33-летием независимости страны. Выступая в парке «Новый Узбекистан» в Ташкенте Мирзиеев подчеркнул, что путь к независимости был долгим и сложным, «великие предки джадиды, которые вели народ по пути прогресса отдали свои жизни во имя свободы нации». #Узбекистан #Ташкент #независимость #праздник #поздравление #президент #Мирзиеев #33летие #джадиды
Президент Шавкат Мирзиеев поздравил граждан с 33-летием независимости Узбекистана / Others
1 сентября 2024 г.
Истории
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