Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. Основной темой беседы стал геноцид, проводимый Израилем на палестинских территориях.

По информации Управления коммуникаций Администрации президента Турции, Эрдоган акцентировал внимание на действиях Израиля в Палестине, особенно в секторе Газа. Турецкий лидер призвал международное сообщество усилить давление на Израиль, охарактеризовав его действия как «преступления против человечности».

Эрдоган подчеркнул необходимость прекращения израильских атак и нарушений прав человека. Он также заявил о важности достижения постоянного прекращения огня в регионе.

Особое внимание в разговоре было уделено роли исламских стран в урегулировании конфликта. Президент Турции отметил «важность совместных действий исламских стран в этом вопросе».

Помимо израильско-палестинского конфликта, лидеры обсудили ряд других региональных и глобальных вопросов.