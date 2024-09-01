Россия планирует пересмотреть свою ядерную доктрину, учитывая анализ последних конфликтов и ответные действия Запада в связи с войной в Украине. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС.

«Как это неоднократно говорилось с нашей стороны, работа в продвинутой стадии, и есть четкая установка на то, чтобы внести коррекцию, которая в том числе обусловлена изучением и анализом опыта развития конфликтов последних лет, включая, разумеется, все то, что связано с эскалационным курсом наших западных противников в связи с СВО (военная компания РФ против Украины — прим. ред.)», — сказал замминистра.

Он добавил, что сейчас идет окончательная доработка документа, но конкретные сроки его завершения назвать пока сложно.

«Время завершения этой работы — вопрос достаточно непростой, с учетом того, что речь идет о важнейших аспектах обеспечения нашей национальной безопасности», — отметил Рябков.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что ядерная доктрина страны является «живым инструментом» и может быть изменена при необходимости. Тем не менее, он подчеркивал, что Москва не рассматривает возможность ядерного обмена.

Рябков ранее также подчеркивал, что действия Запада вызывают «необходимость приведения ядерной доктрины в соответствие с текущими вызовами». По его словам, внешнеполитическая ситуация ухудшается «из-за действий США и их союзников».

Согласно «Основам госполитики РФ в области ядерного сдерживания от 2020 года», применение Россией ядерного оружия возможно в случае использования противником этого или других видов оружия массового поражения против РФ и ее союзников, поступления достоверной информации о старте баллистических ракет для атаки на Россию и ее союзников, воздействия противника на объекты, необходимые для ответных действий ядерных сил, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.