Министерство иностранных дел Турции опубликовало в X поздравительное сообщение по случаю 33-й годовщины независимости Узбекистана. В сообщении говорится: «Пусть 33-я годовщина независимости братского Узбекистана будет благополучной! Вечная близость между нашими странами и народами будет с каждым годом только крепнуть и развиваться».

Ранее председатель парламента Турции Нуман Куртулмуш также поздравил Узбекистан с Днем независимости, написав в своем аккаунте в X: «Поздравляю наш братский Узбекистан с Днем независимости!»

Турция стала первой страной, признавшей независимость Узбекистана 16 декабря 1991 года, после того как центральноазиатская страна провозгласила свою независимость 1 сентября 1991 года. Дипломатические отношения между Анкарой и Ташкентом были установлены 4 марта 1992 года.

Турция и Узбекистан также являются членами Организации тюркских государств, что подчеркивает их тесные связи.