В Азербайджане состоялись досрочные парламентские выборы

1 сентября в Азербайджане состоялись досрочные парламентские выборы, которые определят состав 125-местного Национального собрания. Это первые за три десятилетия выборы, охватывающие всю территорию страны, включая регионы, недавно освобожденные от армянской оккупации. Досрочные выборы были назначены президентом Ильхамом Алиевым 28 июня после роспуска правительства. Решение о переносе даты голосования было принято во избежание совпадения с 29-й сессией Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), запланированной в Баку на 11-22 ноября. #Азербайджан #Баку #парламент #выборы #голосование #президент #Алиев