Турецкие военные нейтрализовали 17 террористов PKK/YPG в ходе операций на севере Ирака и Сирии, сообщили в воскресенье в Министерстве национальной обороны Турции. По данным министерства, 15 террористов PKK были обезврежены в районах Гара и Метина, а также в зоне проведения операции «Коготь-замок» в Северном Ираке. Двое других были нейтрализованы в районе Манбиджа на севере Сирии.

Министерство отметило, что Турция продолжит активные действия против террористов, подчеркнув: «Террористы продолжат чувствовать дыхание турецких солдат за своими спинами, где бы они ни находились».

Террористы PKK часто используют север Ирака как убежище для планирования атак на Турцию.

Операция «Коготь-замок», начатая Турцией в 2022 году, направлена на уничтожение укрытий террористов PKK в районах Метина, Зап и Авасин-Басиян на севере Ирака. Эти действия — часть более широкой стратегии Турции по обеспечению безопасности своих границ и ликвидации угроз со стороны террористов.

PKK ведет свою террористическую деятельность против Турции уже 40 лет. Организация включена в списки террористических в Турции, США и Европейском Союзе. За эти годы жертвами ее действий стали более 40 тыс. человек, в том числе женщины, дети и пожилые люди. YPG, сирийское крыло PKK, также активно действует в регионе.

Турция решительно настроена защищать свои интересы и продолжит проводить антитеррористические операции, направленные на обеспечение безопасности как внутри страны, так и за ее пределами.