ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Триумф правых в Саксонии?
В Саксонии и Тюрингии проходят выборы в земельные парламенты, где правые партии АдГ и «Союз Сары Вагенкнехт» могут серьезно изменить расстановку сил и создать новые политические коалиции
Триумф правых в Саксонии?
Фото: Reuters / Reuters
1 сентября 2024 г.

В двух федеральных землях на востоке Германии, Саксонии и Тюрингии, сегодня проходят выборы в земельные парламенты. Ожидается, что результаты выборов могут существенно изменить политический расклад в этих регионах. Наибольшую поддержку избирателей здесь получают правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) и левая партия «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ). Возможны новые коалиции.

В Тюрингии, по опросам, АдГ может набрать около 30% голосов, уверенно лидируя в рейтингах. Местное отделение партии признано «однозначно правоэкстремистским» ведомством по охране конституции. Другие партии отказываются вступать с ней в коалицию, что делает ее шансы на участие в исполнительной власти маловероятными.

В Саксонии АдГ также может стать крупнейшей политической силой. Ранее власть в регионе была у коалиции ХДС, «Зеленых» и СДПГ, которая не смогла реализовать многие свои проекты из-за несовместимости программ.

По опросам, впервые после Третьего рейха националистическая партия может победить на выборах в одном из немецких земельных парламентов.

Партия «Союз Сары Вагенкнехт», созданная депутатом Бундестага Сарой Вагенкнехт в начале 2024 года, занимает третье место по популярности в Тюрингии и Саксонии. В своей избирательной кампании партия выступает за прекращение поставок оружия в Украину и начало переговоров с Россией, а также против размещения американских ракет в Германии. По опросам, за АдГ и ССВ в совокупности могут проголосовать до половины избирателей в Тюрингии.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us