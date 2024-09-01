В двух федеральных землях на востоке Германии, Саксонии и Тюрингии, сегодня проходят выборы в земельные парламенты. Ожидается, что результаты выборов могут существенно изменить политический расклад в этих регионах. Наибольшую поддержку избирателей здесь получают правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) и левая партия «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ). Возможны новые коалиции.

В Тюрингии, по опросам, АдГ может набрать около 30% голосов, уверенно лидируя в рейтингах. Местное отделение партии признано «однозначно правоэкстремистским» ведомством по охране конституции. Другие партии отказываются вступать с ней в коалицию, что делает ее шансы на участие в исполнительной власти маловероятными.

В Саксонии АдГ также может стать крупнейшей политической силой. Ранее власть в регионе была у коалиции ХДС, «Зеленых» и СДПГ, которая не смогла реализовать многие свои проекты из-за несовместимости программ.

По опросам, впервые после Третьего рейха националистическая партия может победить на выборах в одном из немецких земельных парламентов.

Партия «Союз Сары Вагенкнехт», созданная депутатом Бундестага Сарой Вагенкнехт в начале 2024 года, занимает третье место по популярности в Тюрингии и Саксонии. В своей избирательной кампании партия выступает за прекращение поставок оружия в Украину и начало переговоров с Россией, а также против размещения американских ракет в Германии. По опросам, за АдГ и ССВ в совокупности могут проголосовать до половины избирателей в Тюрингии.