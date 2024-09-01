ПОЛИТИКА
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Гибель заложников вызвала кризис в Израиле
Нетаньяху оказался под шквалом критики после обнаружения тел шести израильтян в Газе. Оппозиция и семьи заложников призывают к новым протестам
Гибель заложников вызвала кризис в Израиле
Биньямин Нетаньяху / Фото: AA / Others
1 сентября 2024 г.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху столкнулся с волной критики после обнаружения тел шести израильских заложников в южной части сектора Газа. ХАМАС заявил, что шесть заложников были убиты в результате продолжающихся израильских авиаударов по сектору Газа.

Армия сообщила о находке в воскресенье утром, что вызвало бурную реакцию общественности и политиков.

Форум семей заложников обвинил Нетаньяху в смерти их близких. «Если бы не было саботажников, оправданий и пиара, заложники, о смерти которых мы узнали сегодня утром, вероятно, были бы живы», — говорится в заявлении организации.

Семьи призвали к «экономической забастовке» и массовым протестам, требуя достижения соглашения об обмене заложниками с ХАМАС.

Лидер оппозиции Яир Лапид также возложил вину на Нетаньяху. «Эта кровь на их руках», — заявил оппозиционный лидер, призвав «каждого гражданина, чье сердце было разбито этим утром, прийти в 19:00 на протест».

Бывший член военного кабинета Бенни Ганц обрушился с критикой на действия правительства. «Премьер-министр Нетаньяху колеблется, боится и тянет время из-за политических соображений вместо того, чтобы действовать. Игра, которая стоит человеческих жизней», — заявил Ганц.

По данным газеты Haaretz, трое из шести погибших заложников должны были быть освобождены на первом этапе обсуждаемого соглашения об обмене.

Ранее Нетаньяху отверг обвинения в срыве переговоров, заявив, что это ХАМАС отказывается от «подлинных переговоров».

На фоне этих событий продолжается израильское наступление на Газу, несмотря на резолюцию ООН о прекращении огня. По данным местных властей, число погибших палестинцев уже превысило 40 700 человек.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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