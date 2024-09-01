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Ситуация на востоке Украины «сложная»
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на востоке Украины остается сложной, но ВСУ оперативно принимают все необходимые решения на всех уровнях
Ситуация на востоке Украины «сложная»
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский / Фото: Reuters
1 сентября 2024 г.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в воскресенье сообщил, что ситуация на востоке страны остается «сложной», однако необходимые решения принимаются незамедлительно.

Сырский не уточнил место основного наступления российских войск, но ранее он и президент Украины Владимир Зеленский подчеркивали, что российские силы сосредоточены на стратегически важном городе Покровск.

«На направлении главного удара противника ситуация сложная. Но все необходимые решения на всех уровнях принимаются безотлагательно», — написал Сырский в своем телеграм-канале.

На прошлой неделе Сырский провел несколько дней на восточном фронте под Покровском, описав бои в этом районе как «исключительно тяжелые».

Тем временем исследовательский проект «Институт изучения войны» (ISW) полагает, что украинское наступление под Курском потеряло темпы первых дней. По данным ISW, российские войска смогли отбить населенные пункты Коренево и Уланок.

По мнению ISW, пока это первый зафиксированный случай территориальных потерь Украины в Курской области с начала наступления.

Эти данные подтверждает аналогичный исследовательский проект DeepState из Украины, который в ночь на пятницу написал о продвижении ВС РФ в Коренево.

DeepState утверждает, что ВСУ к вечеру 30 августа контролировали 812,6 кв. км территории в Курской области, что на 10,8 кв км меньше, чем было зафиксировано сутками раньше. Сам Сырский 27 августа заявлял, что ВСУ заняли на тот момент 1294 кв. км территории российской области.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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