В воскресенье Германия столкнулась с историческим политическим сдвигом: по данным экзитполов, крайне правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) впервые после Второй мировой войны стала крупнейшей силой в парламенте немецкой земли. Одновременно неожиданные результаты показала новая левопопулистская партия — «Союз Сары Вагенкнехт».

В Тюрингии АдГ набрала 33,5% голосов, опередив ХДС (24,5%) и «Союз Сары Вагенкнехт» (14,5%). В Саксонии АдГ заняла второе место с 30%, едва уступив ХДС с 31,5% голосов.

«Это исторический успех для нас. Впервые мы стали сильнейшей силой на земельных выборах. Это реквием по этой коалиции [в Берлине]», — заявила сопредседатель АдГ Алис Вайдель.

Эти результаты отражают глубокое недовольство избирателей в бывших коммунистических восточных землях традиционными политическими партиями Германии. Успех АдГ связывают с рядом факторов, включая недовольство правящей коалицией, антииммиграционные настроения и скептицизм в отношении военной помощи Украине. Партия особенно сильна в восточных землях, где некоторые ее отделения находятся под наблюдением спецслужб как правоэкстремистские группы.

Результаты оказались катастрофическими для партий правящей коалиции канцлера Олафа Шольца, набравших менее 10% голосов в обеих землях. Это создает серьезные проблемы для формирования правительств, так как другие партии отказываются вступать в коалицию с АдГ.

Эти выборы рассматриваются как барометр общественных настроений перед национальными выборами, которые пройдут через год, и их результаты стали неприятным потрясением для политических кругов Германии.