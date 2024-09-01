ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Раскрыта тайна гибели Раиси
Генштаб ВС Ирана исключил версии о том, что вертолет с президентом Ибрагимом Раиси был сбит или подвергся воздействию радиоэлектронного оружия. Причиной катастрофы названы сложные погодные условия
Раскрыта тайна гибели Раиси
Фото: Reuters / Reuters
1 сентября 2024 г.

Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана полностью отверг версии о катастрофе вертолета с президентом Ирана Ибрагимом Раиси, связанные с попаданием снаряда или использованием средств радиоэлектронной борьбы, электромагнитного или лазерного оружия.

«Эксперты изучили возможность поражения вертолета системами наступательных и оборонительных вооружений, средствами радиоэлектронной борьбы, лазером или [путем] создания электромагнитного поля. Они исключили [версию], что вмешательство указанных средств стало причиной катастрофы», — говорится в итоговом отчете ведомства.

По результатам расследования основная причина крушения вертолета связана с неблагоприятными климатическими условиями в регионе весной. Внезапное образование густого тумана при наборе высоты привело к столкновению вертолета с горой, уточняется в документе.

Судебно-медицинская экспертиза не обнаружила «подозрительных веществ» в телах погибших. Также были проверены документы, касающиеся технического состояния вертолета, и установлено, что он проходил все необходимые ремонты и проверки по установленным нормам. Летчики следовали заранее утвержденному маршруту и не отклонялись от траектории полета.

19 мая во время полета с границы с Азербайджаном в Тегеран борт президента Ирана Ибрагима Раиси потерпел крушение в горах иранской провинции Восточный Азербайджан. Вместе с главой государства погибли также глава МИД страны и еще семь чиновников и представителей духовенства Ирана.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us