Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана полностью отверг версии о катастрофе вертолета с президентом Ирана Ибрагимом Раиси, связанные с попаданием снаряда или использованием средств радиоэлектронной борьбы, электромагнитного или лазерного оружия.

«Эксперты изучили возможность поражения вертолета системами наступательных и оборонительных вооружений, средствами радиоэлектронной борьбы, лазером или [путем] создания электромагнитного поля. Они исключили [версию], что вмешательство указанных средств стало причиной катастрофы», — говорится в итоговом отчете ведомства.

По результатам расследования основная причина крушения вертолета связана с неблагоприятными климатическими условиями в регионе весной. Внезапное образование густого тумана при наборе высоты привело к столкновению вертолета с горой, уточняется в документе.

Судебно-медицинская экспертиза не обнаружила «подозрительных веществ» в телах погибших. Также были проверены документы, касающиеся технического состояния вертолета, и установлено, что он проходил все необходимые ремонты и проверки по установленным нормам. Летчики следовали заранее утвержденному маршруту и не отклонялись от траектории полета.

19 мая во время полета с границы с Азербайджаном в Тегеран борт президента Ирана Ибрагима Раиси потерпел крушение в горах иранской провинции Восточный Азербайджан. Вместе с главой государства погибли также глава МИД страны и еще семь чиновников и представителей духовенства Ирана.