1 сентября в Азербайджане прошли внеочередные парламентские выборы, которые впервые охватили всю территорию страны, включая недавно освобожденные земли. МИД Турции выступил с заявлением, подчеркивающим историческое значение этого события.

«Мы желаем, чтобы выборы в Национальное собрание, состоявшиеся вчера (1 сентября), принесли пользу братскому Азербайджану.

Проведение этих парламентских выборов на всей территории Азербайджана, включая освобожденные от оккупации земли, имеет историческое значение.

Мы верим, что эти выборы, в которых выразилась воля азербайджанского народа, будут способствовать установлению прочного мира и стабильности на Южном Кавказе», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Турции.

По данным Центральной избирательной комиссии Азербайджана, явка избирателей составила 37,27%. Председатель ЦИК страны Мазахир Панахов отметил активность избирателей в процессе голосования.

Голосование проходило с 08:00 до 19:00. Общее число зарегистрированных избирателей в республике составляет 6 421 960 человек.

ЦИК подчеркивает, что полученная информация о ходе и результатах голосования считается предварительной и не имеет юридического значения на данный момент. Окончательные результаты выборов будут объявлены позднее.