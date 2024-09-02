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Молдова поддержала операцию ВСУ
Глава МИД Молдовы Михай Попшой на международной конференции по безопасности GLOBSEC выразил поддержку операции ВСУ в Курске
Молдова поддержала операцию ВСУ
Глава МИД Молдовы Михай Попшой / Фото: Reuters / Others
2 сентября 2024 г.

Глава МИД Молдовы Михай Попшой на международной конференции по безопасности GLOBSEC в Праге выразил поддержку операции Вооруженных сил Украины в Курске.

«Украинские военные обеспечивают безопасность Молдовы, откровенно говоря, нашу общую безопасность. Они защищают наши общие ценности. И довольно эффективно, я считаю. Особенно учитывая развитие событий в последнее время в Курске», — сказал министр.

6 августа украинские силы начали крупную военную операцию в Курской области. В то же время российские войска продолжают наступление на стратегический центр Покровск на востоке Украины.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в воскресенье сообщил, что ситуация на востоке страны остается «сложной», однако необходимые решения принимаются незамедлительно.

Сырский не уточнил место основного наступления российских войск, но ранее он и президент Украины Владимир Зеленский подчеркивали, что российские силы сосредоточены на стратегически важном городе Покровск.

«На направлении главного удара противника ситуация сложная. Но все необходимые решения на всех уровнях принимаются безотлагательно», — написал Сырский в своем телеграм-канале.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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