Глава МИД Молдовы Михай Попшой на международной конференции по безопасности GLOBSEC в Праге выразил поддержку операции Вооруженных сил Украины в Курске.

«Украинские военные обеспечивают безопасность Молдовы, откровенно говоря, нашу общую безопасность. Они защищают наши общие ценности. И довольно эффективно, я считаю. Особенно учитывая развитие событий в последнее время в Курске», — сказал министр.

6 августа украинские силы начали крупную военную операцию в Курской области. В то же время российские войска продолжают наступление на стратегический центр Покровск на востоке Украины.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в воскресенье сообщил, что ситуация на востоке страны остается «сложной», однако необходимые решения принимаются незамедлительно.

Сырский не уточнил место основного наступления российских войск, но ранее он и президент Украины Владимир Зеленский подчеркивали, что российские силы сосредоточены на стратегически важном городе Покровск.

«На направлении главного удара противника ситуация сложная. Но все необходимые решения на всех уровнях принимаются безотлагательно», — написал Сырский в своем телеграм-канале.