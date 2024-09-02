Полиция Южной Кореи приступила к предварительному расследованию против Telegram. Компанию подозревают в том, что она способствовала распространению дипфейков. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

Глава Национального бюро расследований У Чон Су отметил, что подобное расследование проводится в Южной Корее впервые. Он также добавил, что это расследование аналогично недавним действиям, предпринятым французскими властями.

По данным издания, в конце августа, в течение всего четырех дней, поступило 88 жалоб, связанных с дипфейками. В рамках этого были выявлены 24 подозреваемых. Полиция также изучает деятельность восьми телеграм-ботов, которые автоматически генерируют дипфейки, а также группы, распространяющие такие материалы.

Отмечается, что процесс расследования осложняется, поскольку Telegram не предоставляет информацию об аккаунтах пользователей. Южнокорейские следователи планируют сотрудничать с французскими коллегами и международными организациями для решения этой проблемы.

24 августа вечером Павел Дуров был задержан во французском аэропорту Ле-Бурже. После допроса его поместили под стражу.

Отказ от сотрудничества с властями стал одним из шести пунктов обвинений, выдвинутых против Дурова во Франции. Большинство обвинений касаются использования мессенджера Telegram для совершения тяжких преступлений. Адвокат Дурова отверг все обвинения, назвав их абсурдными.

Спустя четыре дня после задержания Дуров был отпущен под судебный надзор. Его обязали внести залог в размере пяти миллионов евро, дважды в неделю отмечаться в полицейском участке и не покидать территорию Франции.