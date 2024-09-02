В результате израильского авиаудара по школе погибли не менее 11 человек

Израильский авиаудар по школе в Газе, где укрывались перемещенные палестинцы, привел к гибели не менее 11 человек, сообщили силы Гражданской обороны Газы. Раненых, в основном детей, доставили в баптистскую больницу «Аль-Ахли». Израиль систематически наносит удары по гражданским объектам, включая школы, больницы и места поклонения в Газе, несмотря на резолюцию Совета Безопасности ООН, требующую немедленного прекращения огня. В прошлом месяце по меньшей мере 100 человек погибли и десятки получили ранения в результате израильского удара по школе Аль-Табаин в городе Газа, где укрывались более 6 000 перемещенных лиц. #Палестина #Газа #авиаудар #Израиль #школа #дети #погибшие #раненые #АльАхли