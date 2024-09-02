Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси посетит Турцию 4 сентября 2024 года. Этот визит станет очередным шагом в процессе нормализации отношений между двумя странами, начавшемся с исторического визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Каир 14 февраля 2024 года.

В рамках визита состоится первое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Египет под председательством президентов обеих стран. На встрече будут обсуждаться три ключевых вопроса. Лидеры обсудят шаги по прекращению огня в Газе и оказанию гуманитарной помощи.

Также планируется рассмотреть пути расширения экономического сотрудничества с целью увеличения объема двусторонней торговли с 10 до 15 млрд долларов. Особое внимание будет уделено оборонному сотрудничеству, включая возможные поставки турецких беспилотников в Египет.

Кроме того, ожидается, что президенты обсудят региональные вопросы, в том числе ситуацию в Восточном Средиземноморье и Ливии.

Подготовка к визиту велась на самом высоком уровне. В начале августа министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетил Каир, где встретился со своим египетским коллегой и обсудил детали предстоящего визита президента ас-Сиси.

Этот визит рассматривается как важный этап в восстановлении полноценных дипломатических отношений между Турцией и Египтом, которые переживали определенные сложности в течение нескольких лет.