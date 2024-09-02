Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что общенациональный референдум о строительстве первой АЭС республики состоится 6 октября. Глава государства подчеркнул, что каждый важный для страны шаг должен быть поддержан народом, и что решение о проведении референдума по атомной станции было принято еще в 2023 году.

Президент отметил, что прошедшего времени было достаточно для того, чтобы граждане смогли принять взвешенное решение.

Политик также отметил, что в условиях глобального дефицита энергии Казахстан остро нуждается в надежных и экологически чистых источниках энергии. АЭС считается именно таким источником, уточнил президент. Развитие атомной энергетики способно удовлетворить быстрорастущие потребности экономики республики, подчеркнул Токаев.

По его словам, Казахстану пора обратить внимание на развитие ядерной энергетики, отметив богатый мировой опыт в этой сфере. Более 200 атомных электростанций действуют в 30 наиболее развитых и развивающихся странах, уточнил президент.

«Мы должны думать о будущем, учитывая долгосрочные национальные интересы», — отметил казахстанский лидер.

Впервые о референдуме по вопросу АЭС в Казахстане Токаев заявил еще год назад, в сентябре 2023 года. 27 августа текущего года правительство Казахстана приняло решение о вынесении вопроса о строительстве АЭС на общенациональный плебисцит. Эксперты-ядерщики и сейсмологи определили, что наиболее предпочтительным местом для строительства станции станет территория села Улкен Жамбылского района Алматинской области.

Кто будет строить АЭС — пока неизвестно. Власти страны рассматривают несколько потенциальных поставщиков ядерных технологий, включая китайскую компанию CNNC, южнокорейскую KHNP, Росатом и французскую EDF.

Опасения о строительстве АЭС связаны с трагическим наследием Семипалатинского ядерного полигона, расположенного на северо-востоке Казахстана. В советское время на полигоне было проведено более 450 ядерных испытаний. Объект был закрыт в 1991 году, но память о его воздействии остается сильной среди населения.