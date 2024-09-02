Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман давно известен своим пристрастием к электромобилям. Еще в ноябре 2022 года он представил первый саудовский электрокар Ceer, уточнив, что к 2025 году планирует начать массовое производство этой марки для жителей королевства и на экспорт. При этом кронпринц отметил, что его страна не просто создает новую автомобильную компанию, а «запускает новую индустрию».

Официальные лица Саудовской Аравии уже давно говорят о том, что хотят стать центром производства как бензиновых, так и электрических автомобилей в рамках более широкой промышленной стратегии королевства и планов по борьбе с изменением климата. Кронпринц заявил, что к 2030 году Саудовская Аравия хочет производить 500 тыс. электромобилей в год, что примерно эквивалентно годовому спросу на автомобили в Саудовской Аравии сегодня.

Развивать автомобильную индустрию Эр-Рияд намерен при помощи Китая. Министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандар Альхораеф 1 сентября начал деловой визит в КНР, где планирует встретиться с представителями крупных китайских компаний.

В рамках своего визита, который продлится до 8 сентября, министр посетит Гуанчжоу, Гонконг и Сингапур. Цель визита — укрепление отношений и изучение возможностей для совместных саудовско-китайских предприятий.

В Гуанчжоу запланированы встречи с руководством крупных компаний: GAC Group (производитель электромобилей), General Lithium (производитель литиевых батарей) и Huawei (технологический гигант в области связи).

Сотрудничество с китайскими компаниями может помочь Эр-Рияду в реализации стратегии по развитию автомобильной промышленности и внедрению инновационных технологий.

Производители электромобилей в Китае сталкиваются с карательными пошлинами со стороны ЕС, Канады и США, которые обвиняют Пекин в наводнении их рынков субсидируемыми электромобилями. КНР отрицает все обвинения и параллельно ищет новые рынки сбыта. Саудовская Аравия, где проживает 36 млн человек, в этом плане для китайских электромобилей выглядит и как новый рынок сбыта, и как входная точка на весь Ближний Восток.