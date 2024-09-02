Министр обороны Израиля Йоав Галант 1 сентября призвал к немедленному созыву Совета безопасности, чтобы отменить решение Биньямина Нетаньяху о сохранении сил в Филадельфийском коридоре. Это узкая полоска земли на границе между сектором Газа и Египтом. Израиль захватил ее в мае, во время штурма Рафаха, и разместил в коридоре своих военных — хотя это прямо нарушает Кэмп-Дэвидские соглашения между Египтом и Израилем от 1978 года.

Галант уточнил: «Совет безопасности должен немедленно собраться и отменить решение, принятое в четверг. Слишком поздно для заложников, которые были хладнокровно убиты, но мы должны вернуть тех, кто все еще находится в Газе».

В ответ на слова Галанта ультраправый министр финансов Бецалель Смотрич заявил, что «кабинет министров не допустит соглашения о капитуляции, которое поставит под угрозу безопасность Израиля».

Смотрич добавил, что «Кабинет министров поручит армии заставить ХАМАС дорого заплатить и усилить военные действия до тех пор, пока заложники не вернутся».

29 августа Совет безопасности Израиля одобрил дальнейшее присутствие армии в Филадельфийском коридоре в рамках любого предлагаемого обмена заложниками и соглашения о прекращении огня. Этим решением Кабинет официально принял позицию премьер-министра Биньямина Нетаньяху в отношении Филадельфийского коридора, несмотря на то, что ХАМАС и Египет сразу заявили, что этот шаг делает невозможными любые дальнейшие переговоры о перемирии.

Государственная телекомпания Kan сообщила 30 августа утром, что «восемь министров поддержали это решение, Галант выступил против него, а министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир воздержался от голосования».

В течение нескольких месяцев США, Катар и Египет пытались заключить соглашение между Израилем и ХАМАС, чтобы обеспечить обмен пленными, добиться прекращения огня и разрешить доставку гуманитарной помощи в Газу. Однако посреднические усилия зашли в тупик из-за отказа Нетаньяху выполнить требования ХАМАС о прекращении войны.