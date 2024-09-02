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Малайзия требует решительных мер
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим призвал США занять более решительную позицию в вопросе прекращения огня в Газе
Малайзия требует решительных мер
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим / Фото: Reuters
2 сентября 2024 г.

В понедельник премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим призвал Соединенные Штаты к более активной роли в установлении прекращения огня в Газе. Он подчеркнул, что мировым державам, особенно США, необходимо предпринять решительные действия для прекращения израильских атак.

«Крайне важно, чтобы США использовали свое влияние для прекращения зверств», — заявил Ибрагим на совместной пресс-конференции в Куала-Лумпуре с премьер-министром Новой Зеландии Кристофером Луксоном.

Премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Луксон, находящийся с трехдневным визитом в Малайзии для укрепления оборонных, экономических и культурных связей, поддержал позицию Анвара.

«Мы оба едины в призыве к немедленному прекращению огня, чтобы стороны сели за стол переговоров и нашли решение в виде двух государств», — заявил Луксон.

По данным Минздрава сектора Газа, на 331-й день геноцида в осажденном эксклаве число погибших достигло 40 738 человек, 94 154 получили ранения.

За последние сутки израильские войска совершили 3 массовых убийства, в результате которых погибли 47 человек и 94 получили ранения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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