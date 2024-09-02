Ультраправая «Альтернатива для Германии» (АдГ) победила на региональных выборах в ФРГ — впервые за 11 лет своего существования. АдГ стала первой ультраправой партией, победившей на выборах в законодательный орган земли в Германии со времен Второй мировой войны. Партия заняла первое место в Тюрингии и второе после консерваторов в Саксонии.

Все три правящие партии потеряли голоса, и только СДПГ канцлера Шольца уверенно преодолела 5% барьер, необходимый для сохранения мест в парламентах обеих земель. При этом популистский левый альянс Сары Вагенкнехт (BSW) показал себя лучше, чем все три правящие партии ФРГ, заняв третье место.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал результаты выборов «тревожными» и призвал основные партии формировать правительства без «ультраправых экстремистов». Технически это возможно: на втором месте в Тюрингии и Саксонии оказалась главная оппозиционная партия Германии — Христианско-Демократический союз (ХДС). Он может сформировать коалицию с другими партиями, прошедшими порог.

АдГ вряд ли сможет создать правительство в одиночку, поскольку другие партии до сих пор отказывались сотрудничать с ней для формирования большинства.

Тем не менее националистическая, выступающая против миграции и дружественная к России партия может получить достаточно мест в обеих землях, чтобы блокировать решения, требующие большинства в две трети голосов. Это, например, назначение судей или высших должностных лиц службы безопасности, что даст АдГ беспрецедентную власть.

«Результаты АдГ в Саксонии и Тюрингии вызывают беспокойство», — заявил Шольц. — «Наша страна не может и не должна к этому привыкать. АдГ наносит ущерб Германии. Она ослабляет экономику, разделяет общество и подрывает репутацию нашей страны».

«Результаты выборов обидные — и для нас тоже», — подчеркнул Шольц.

За год до национальных выборов в Германии результаты голосования 1 сентября нанесли ущерб раздробленной коалиции Шольца, что может усугубить внутреннюю борьбу. Результаты выборов в Саксонии и Тюрингии также могут оказать давление на правительство, чтобы оно ужесточило иммиграционную политику.