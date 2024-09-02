Польша и другие страны, граничащие с Украиной, «обязаны» сбивать российские ракеты еще до того, как они войдут в их воздушное пространство. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью Financial Times.

Сикорский подчеркнул необходимость защиты граждан, несмотря на риск втягивания НАТО в конфликт.

«Членство в НАТО не отменяет ответственности каждой страны за защиту собственного воздушного пространства – это наша собственная конституционная обязанность. Лично я считаю, что когда вражеские ракеты направляются к нашему воздушному пространству, это будет законной самообороной [сбить их], потому что как только они пересекут наше воздушное пространство, риск того, что кто-то будет ранен обломками, является значительным», — заявил он.

Это заявление последовало после инцидента 26 августа, когда Польша сообщила о нарушении ее воздушного пространства «воздушным объектом», предположительно беспилотником-камикадзе. Командующий оперативного командования Вооруженных сил Польши Мацей Клиш заявил, что объект, вероятно, был беспилотником, а не ракетой.

Польские СМИ, ссылаясь на военные источники, сообщили о версии, что это мог быть беспилотник «Шахед», находившийся в воздушном пространстве страны не менее 33 минут.

Согласно опросам, жители Польши поддерживают идею сбивать объекты над польской территорией во время российских атак на Украину, даже при неполной уверенности в их идентификации. Ответ «да» в опросе выбрали 58,5%. Иначе считают 22,1% респондентов, а 19,4% людей выбрали ответ «не имею определенного мнения».