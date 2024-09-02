ПОЛИТИКА
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В Израиле началась самая массовая забастовка с начала войны
Главный профсоюз Израиля начал национальную забастовку, требуя от правительства немедленно добиться прекращения огня в Газе
В Израиле началась самая массовая забастовка с начала войны
Reuters / Reuters
2 сентября 2024 г.

Десятки протестующих заблокировали центральные улицы Тель-Авива, требуя от правительства Биньямина Нетаньяху достичь соглашения об освобождении заложников, удерживаемых в Газе.

Протестующие заблокировали шоссе по всей стране, к забастовке присоединился и аэропорт Бен-Гурион — главный аэропорт Израиля.

Демонстрации положили начало сегодняшней всеобщей забастовке, о которой вчера объявила крупнейшая Федерация профсоюзов «Гистадрут». Ее цель — оказать давление на правительство и побудить его активнее работать над достижением соглашения о перемирии в Газе. Триггером для забастовки стало обнаружение 1 сентября тел шести убитых заложников в Газе.

Глава «‎Гистадрута»‎ Арнон Бар-Давид заявил, что забастовку поддержали все ведущие израильские производители и предприниматели в секторе высоких технологий.

«Мы должны достичь соглашения (о возвращении оставшихся в живых заложников). Соглашение важнее всего остального», — сказал Бар-Давид на пресс-конференции. — «Вместо сделки мы получаем мешки для трупов».

Стремясь заблокировать акцию, министр финансов Израиля Бецалель Смотрич написал генеральному прокурору Гали Бахарав-Миара, прося ее подать срочный запрос в израильский суд по трудовым спорам с просьбой вынести судебный запрет на забастовку.

Смотрич утверждал, что забастовка нанесет ущерб экономике и что она не имеет законных оснований, поскольку ее основная цель — повлиять на важные политические решения правительства по вопросам, связанным с государственной безопасностью.

Однако судья отказалась удовлетворить запрос радикального министра.

Ассоциация производителей Израиля заявила, что поддерживает забастовку, и обвинила правительство в невыполнении своего «морального долга» по возвращению заложников живыми.

Ассоциация производителей Израиля заявила, что поддерживает забастовку, и обвинила правительство в невыполнении своего «морального долга» по возвращению заложников живыми.

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