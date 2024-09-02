На Камчатке обнаружили тела всех 22 погибших на месте крушения вертолета

Сотрудники МЧС России обнаружили тела всех 22 погибших, среди которых 19 туристов и 3 члена экипажа, на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. По данным пресс-службы ведомства, их доставили в Петропавловск-Камчатский для опознания. 31 августа вертолет авиакомпании «Витязь-Аэро» совершал перелет с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку поселка Николаевка, но пропал с радаров и не выходил на связь. 1 сентября МЧС обнаружило обломки воздушного судна. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна). 3 сентября объявили днем траура в Камчатском крае. #Россия #Камчатка #вертолет #Ми8 #авиакатострофа #МЧС #погибшие