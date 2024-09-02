Президент России Владимир Путин провел открытый урок для школьников в Туве, где затронул ряд интересных тем. Глава государства сделал неожиданное признание о своей семье, дал советы по безопасности и выразил обеспокоенность некоторыми молодежными трендами.

Говоря о международных отношениях и языках, Путин отметил растущий интерес россиян к китайскому языку в связи с увеличением контактов с КНР. При этом он сделал неожиданное личное признание о китайском языке.

«Маленькие члены моей семьи говорят на китайском языке. Говорят свободно», — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что для России нет враждебных языков и даже стран, а в Китае также растет интерес к русскому языку.

Во время общения со школьниками Путин отговорил одного из учеников от покупки мотоцикла, на который тот планировал накопить, сдавая металлолом.

«И квадроцикл опасный, не езди на нем, переворачивается постоянно. На машину копи лучше, ладно?», — обратился к нему Путин.

Российский президент также выразил обеспокоенность популярностью вейпов среди молодежи, подчеркнув их опасность для здоровья, несмотря на кажущуюся модность.

В конце встречи Путин признался, что сам мало спит из-за неправильной организации рабочего дня, и посоветовал школьникам не следовать его примеру, пообещав исправиться.