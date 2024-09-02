ПОЛИТИКА
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Момент, как мальчик из Газы печет хлеб и читает Коран
На кадры попал момент, как палестинская девочка тащит воду для своей семьи на воде голодания и нехватки воды в газе Момент, как мальчик из Газы печет хлеб и читает Коран Этот палестинский мальчик из Газы помогает своей семье выпекать хлеб для продажи. На видео попал момент, как он работает с тестом и читает Коран. #палестина #израиль #коран #ребенок #мальчик #хлеб #выпечка #война #газа
ьтиор / Others
2 сентября 2024 г.
Истории
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