Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед преподавателями и студентами МГИМО, заявил, что если Армения стремится к прямым переговорам с Азербайджаном без посредничества России, то Москва не возражает. Его слова прозвучали на фоне сообщений о том, что Армения и Азербайджан продолжают обсуждения в двустороннем формате.

«Мы сейчас переживаем по поводу того, что трехсторонние договоренности, заключенные на нескольких саммитах Россией, Арменией, Азербайджаном в 2020-2022 годах, тоже провисли. Вот я упомянул возобновление транспортного сообщения и упомянул еще о трехсторонней комиссии, которая этим занималась, она сейчас практически уже не собирается. Ереван считает, что это нужно делать напрямую с Азербайджаном, но если у них получится, то ради Бога», — сказал глава российской дипломатии.

Также глава российского МИД указал на необходимость консультаций России в процессе делимитации границы между Арменией и Азербайджаном. Однако, по его словам, это не происходит, так как Армения стремится привлечь к переговорам западные страны, такие как США и Евросоюз.

«Это их выбор, но договариваться надо, прежде всего, с азербайджанскими соседями. Иного пути нет», — подчеркнул Лавров.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что прямые переговоры с Азербайджаном в двустороннем формате уже приносят результаты. Он отметил, что с декабря прошлого года стороны сделали несколько совместных заявлений, и продолжат работать в этом направлении, поскольку такой формат показал свою эффективность.