Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами МГИМО, прокомментировал ситуацию вокруг основателя Telegram Павла Дурова.

«Павел Дуров слишком свободным оказался, слишком медленно или вообще не слушал западных советов про так называемую модерацию своего детища. Все что происходит — это не только с ним. Цукерберг был вызван в Сенат и согласился сотрудничать, как он сам признался. И с другими крупными платформами Запад особо не церемонится»,— сказал Лавров.

24 августа вечером Павел Дуров был задержан во французском аэропорту Ле-Бурже. После допроса его поместили под стражу.

Отказ от сотрудничества с властями стал одним из шести пунктов обвинений, выдвинутых против Дурова во Франции. Большинство обвинений касаются использования мессенджера Telegram для совершения тяжких преступлений. Адвокат Дурова отверг все обвинения, назвав их абсурдными.

Спустя четыре дня после задержания Дуров был отпущен под судебный надзор. Его обязали внести залог в размере пяти миллионов евро, дважды в неделю отмечаться в полицейском участке и не покидать территорию Франции.