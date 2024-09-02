Избирательная комиссия Саксонии скорректировала распределение мест в земельном парламенте после обнаружения ошибки в программном обеспечении, использованном в ночь выборов. Как сообщает Spiegel, ошибка привела к неверному распределению мест, что временно дало партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) блокирующее меньшинство в парламенте. Однако после пересчета АдГ потеряла это преимущество.

Для принятия некоторых важных решений в земельном парламенте требуется поддержка двух третей всех депутатов. Если партия получает более трети мест, она может остановить определенные процессы. Первоначально АдГ получила 41 место, что позволяло ей блокировать такие решения, однако после пересчета мест у партии осталось 40.

Избирательная комиссия уточнила, что ошибка была вызвана некорректной процедурой распределения мест. В результате пересчета «Зеленые» и социал-демократы получили по одному дополнительному месту, в то время как Христианско-демократический союз (ХДС) и АдГ потеряли по одному месту. Это изменение лишило АдГ блокирующего меньшинства в парламенте.

Ранее ошибку в подсчетах заметили несколько партий и эксперты Wahlrecht.de, которые указали на неправильную процедуру распределения.

На выборах ХДС вновь стала крупнейшей партией в Саксонии, получив 31,9% голосов, за ней следует АдГ с 30,6%. Новый игрок — «Альянс Сары Вагенкнехт» (BSW) — набрал 11,8% и, вероятно, войдет в парламент, что может сыграть роль в формировании будущей коалиции. СДПГ и «Зеленые» получили 7,3% и 5,1% соответственно. Левая партия прошла в парламент, несмотря на то, что набрала только 4,5%, благодаря двум прямым мандатам в Лейпциге.

В соседней Тюрингии АдГ добилась большего успеха, став самой сильной партией в парламенте и получив блокирующее меньшинство.

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер считает, что возможна коалиция между ХДС, Социал-демократической партией и «Альянсом Сары Вагенкнехт». В свою очередь, «Альянс Сары Вагенкнехт» намерен поднять вопросы внешней политики в переговорах о формировании коалиции, несмотря на то что такие решения принимаются на федеральном уровне.