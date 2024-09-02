Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем послании к народу обозначил ряд ключевых экономических вопросов, требующих решения. Он затронул проблемы управления государственными предприятиями, регулирования бизнеса и возврата незаконных активов.

Токаев отметил необходимость оптимизации участия государства в экономике. «Доля прямого участия государства в экономике остается на высоком уровне, что нарушает равенство условий на рынке и подавляет частную инициативу. Надо признать, что у нас пока не выработана оптимальная политика управления государственными предприятиями», — указал Токаев.

Президент подчеркнул успехи в реформировании регулирования бизнеса, но указал на сохраняющиеся проблемы. «В рамках первого этапа реформы устранено уже более 10 тыс. избыточных и неактуальных требований, ограничивающих предпринимательскую деятельность. Однако жалобы предпринимателей на чрезмерную контрольную и надзорную деятельность госорганов продолжают поступать», — подчеркнул глава Казахстана.

Особое внимание Токаев уделил вопросу возврата незаконных активов, предложив компромиссный подход: «Предпринимателям, включенным в соответствующий реестр, можно дать возможность заключения соглашения без признания незаконности передаваемых активов».

Однако президент предупредил о жестких мерах в случае отказа от сотрудничества. «В случае отказа или затягивания процесса разговор с такими предпринимателями будет другой», — пригрозил Токаев.

Президент также призвал крупных предпринимателей активнее участвовать в социальных проектах и вкладывать средства в строительство школ, больниц, стадионов, музеев и других социально-культурных объектов. Токаев пообещал увековечить имена благотворителей в «золотом списке».