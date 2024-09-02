В заморской территории Франции, Новой Каледонии, альянс партий, поддерживающих независимость, назначил Кристиана Тейна своим лидером. Сообщается, что Тейн возглавит Социалистический национальный фронт освобождения канаков (FLNKS), одну из ключевых групп, выступающих за независимость региона.

Сейчас Тейн — один из семи активистов, находящихся под арестом во Франции после вспышки насилия, вызванного предложенным законопроектом об изменении избирательных правил.

Этот законопроект предлагал дать право голоса на местных выборах французским гражданам, проживающим в Новой Каледонии не менее 10 лет. Однако это предложение вызвало сильное сопротивление среди коренного населения канаков, опасающихся, что их политическое влияние будет ослаблено.

На фоне усиливающегося насилия, которое привело к гибели как минимум 11 человек, французское правительство объявило чрезвычайное положение и направило дополнительные силы в Новую Каледонию для стабилизации ситуации.

12 июня президент Франции Эммануэль Макрон приостановил действие спорного законопроекта, чтобы снизить напряженность. Тем не менее, обстановка на острове остается нестабильной, так как сторонники независимости продолжают требовать большей автономии и защиты прав коренного населения.