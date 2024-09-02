Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, поздравив его с победой партии «Ени Азербайджан» на парламентских выборах. Управление коммуникаций Администрации президента Турции сообщило о содержании беседы.

«Результаты выборов демонстрируют доверие братского азербайджанского народа к Алиеву и деятельности его партии. Радует, что выборы прошли в демократической обстановке, в атмосфере мира и спокойствия», — подчеркнул значимость результатов выборов Эрдоган.

Турецкий лидер особо отметил важность проведения первых за 30 лет выборов на всей суверенной территории Азербайджана, включая районы, освобожденные от оккупации.

По предварительным данным ЦИК Азербайджана, правящая партия «Ени Азербайджан» («Новый Азербайджан») получила 68 из 125 мест в парламенте. Выборы состоялись 1 сентября, и в них участвовали 990 кандидатов. Явка избирателей составила 37 процентов.

Эти парламентские выборы стали первыми, которые прошли на всей территории Азербайджана, включая недавно освобожденные территории.