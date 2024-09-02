США конфисковали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро, посчитав, что его приобретение нарушало американские санкции. Специалисты описывают арестованный самолет как венесуэльский эквивалент Air Force One: фотографии воздушного судна появлялись ранее в СМИ во время предыдущих государственных визитов Мадуро по всему миру.

Один из неназванных официальных представителей США заявил CNN, что конфискация — «сигнал для самых верхов» в Венесуэле. «Изъятие самолета главы иностранного государства неслыханно для уголовных дел. Мы посылаем четкий сигнал о том, что никто не стоит выше закона, никто не находится вне досягаемости санкций США», — добавил собеседник телеканала.

Пресса подчеркивает, что этот случай представляет собой обострение длительно напряженных взаимоотношений между Соединенными Штатами и Венесуэлой, поскольку США не прекращают изучать предполагаемые коррупционные действия в венесуэльском правительстве.

The Wall Street Journal (WSJ) 11 августа сообщила, что американская сторона пытается убедить Мадуро отречься от власти, предлагая взамен амнистию в США. По информации источников, Вашингтон готов помиловать не только Мадуро, но и его ближайших соратников.

Издание напомнило о выдвинутых в 2020 году обвинениях американским Минюстом против венесуэльского лидера в «заговоре с целью наводнения США кокаином». Тогда же была объявлена награда в 15 млн долларов за сведения, способствующие задержанию Мадуро.

28 июля в Венесуэле прошли президентские выборы, на которых Мадуро получил 51,2% голосов. Он охарактеризовал свою победу как «триумф мира и стабильности», подчеркивая прозрачность избирательного процесса в стране.

Однако после объявления результатов в столице Венесуэлы вспыхнули протесты против переизбрания Мадуро. Сам Мадуро обвинил в беспорядках власти США и американского предпринимателя Илона Маска.