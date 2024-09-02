Дуда: Германия должна Польше больше 1,5 триллиона евро

Ущерб Польши от вторжения Германии во времена Второй мировой войны оценивается более чем в 1,5 триллиона евро, заявил президент Польши Анджей Дуда, выступая в Велюне на мероприятии, посвященном годовщине начала войны. После чего Дуда добавил, что, если есть разрушения, то они должны быть устранены и компенсация должна быть выплачена. #Польша #Велюнь #Дуда #Германия #компенсация #ущерб #убытки