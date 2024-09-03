Армия России ударила по Запорожью в ночь на 3 сентября, сообщает местная администрация. В результате удара погибли 38-летняя женщина и восьмилетний мальчик. Об этом заявил глава Запорожской областной администрации Иван Федоров. По его словам, ракетный удар был нанесен около 23:00 по местному времени.

Также, по данным Федорова, ранения получили 12-летняя девочка и 43-летний мужчина. Ребенок находится в реанимации. Удар разрушил часть здания, а взрывная волна и обломки повредили соседние многоэтажные дома.

Федоров также сообщил, что за последние сутки российская армия нанесла 313 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области. Поступило 38 сообщений о разрушении жилых домов и инфраструктуры.

В Днепре от обстрела погиб один человек, еще шесть получили ранения, сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак. Обстрелом были уничтожены три автомобиля, еще 12 повреждены. В детском саду и семи частных домах выбиты окна, также пострадало одно из местных предприятий.

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 3 сентября системы ПВО сбили 27 из 35 ударных беспилотников «Шахед», которыми российская армия атаковала территорию Украины. Кроме того, были выпущены три баллистические ракеты «Искандер-М».

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.